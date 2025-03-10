Несколько авиарейсов задержались с вылетом из Нижнего Новгорода Общество

Несколько авиарейсов задержались с вылетом из Нижнего Новгорода. Об этом свидетельствуют данные электронного табло на сайте воздушной гавани.

С задержкой вылетел самолета в Ташкент авиакомпании Uzbekistan Airways. Вместо 22:00 в воскресенье, он вылетел только в 07:39 в понедельник. Рейс в Челябинск "ЮВТ Аэро" должен был отправиться в 23:20, но пассажирам пришлось ждать до 07:33. Самолет в Казань этой же авиакомпании должен был отправиться 17 марта в 05.00, но рейс отложили до только в 12:00.

Также с опозданием прибыли несколько рейсов. Так, самолеты из Хургады и Казани авиакомпании "Россия" должны были прилететь накануне в 22:20, но их прибытие ожидается сегодня в 13:30. В столицу Татарстана с задержкой вылетел рейс "ЮВТ Аэро": в 06:45 вместо запланированных 22:30, а в Челябинск вылетел в 11:20 вместо 04:10.

Официальный телеграм-канал аэропорта Нижнего Новгорода сообщил, что сегодня ночью органы воздушного движения вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нашем аэропорту. Рейс из Шарм-Эль-Шейха, следовавший в Нижний Новгород, совершил посадку в Казани.

"Его прибытие в наш аэропорт мы ожидаем в 13:30", - сообщили в воздушной гавани.

В прошлый раз ограничительные меры вводились в аэропорту Нижнего Новгорода 14 марта.