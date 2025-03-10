Ассоциация законодателей ПФО обсудила укрепление традиционных духовно-нравственных ориентиров Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

14 марта в Ульяновске прошло LXXV заседание Ассоциации законодателей ПФО. Его провел координатор Ассоциации, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. В заседании принял участие полномочный представить Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Перед началом мероприятия Евгений Люлин вместе с коллегами из регионов Приволжья возложил цветы к Вечному огню у Обелиска Славы, величественного монумента Героям – победителям фашизма.

Основной темой обсуждения стали вопросы реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей в субъектах Приволжского федерального округа: синхронизация законодательных мер в регионах, поддержка «исторических поселений» и актуализация образовательных программ.

«В Приволжском федеральном округе мы уделяем особое внимание сохранению духовно-нравственных ценностей, в том числе через окружные общественные проекты для воспитания подрастающего поколения в духе уважения к традициям и гражданской ответственности», — отметил Игорь Комаров.

Особое внимание уделили патриотическому воспитанию. Евгений Люлин представил проект «Уроки с путешествием», который включен в Стратегию развития российского образования как лучшая практика.

«Убежден, что молодежные инициативы не должны быть разовыми акциями «для галочки», это — ежедневная и системная работа. И главное — молодёжь должна быть не просто ее автором, а принимать активное участие в реализации. Только так ценности для них перестанут быть лозунгами и станут частью жизни. Молодёжные парламенты, школы, студенты — их задача — превратить локальные практики в систему для всего округа», — отметил Евгений Люлин.

По итогам заседания сформирован целый ряд предложений: программа по адаптации мигрантов, учитывающая российские культурные нормы, защита национального языка от избыточной иностранной лексики, реставрация культурных объектов, усиление поддержки этнокультурных программ. Также предлагается поощрять абитуриентов за участие в патриотических проектах — например, в акциях по благоустройству воинских захоронений. Все инициативы будут направлены в Государственную Думу и правительство РФ.