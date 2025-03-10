Восемь проектов из Нижегородской области стали победителями II Всероссийского конкурса "Копилка опыта" Экономика

Фото: Мария Атяпшева

Восемь проектов из Нижегородской области стали победителями II Всероссийского конкурса видеороликов про детский и подростковый туризм «Копилка опыта». Церемония награждения победителей состоялась 14 марта на Нижегородской ярмарке в рамках Международной выставки-форума гостеприимства «Интурмаркет». Об этом сообщили министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

«Участие нижегородцев в подобных состязаниях – это отличная возможность продемонстрировать нашу уникальную культуру и историческое наследие. Конкурсы позволяют участникам обмениваться опытом, создавать новые программы и продвигать наш туристический потенциал», – сказал Сергей Яковлев.

Конкурс «Копилка опыта» реализуется по инициативе комитета по детскому, молодёжному и семейному туризму Российского союза туриндустрии и при поддержке министерства туризма и промыслов Нижегородской области. В этом году на состязание поступило 114 работ из 26 регионов России.

В номинации «Императорский маршрут» 2-е место разделили Наталья Громова с работой «Александровский сад» и Оксана Губарева с роликом «Императорский маршрут». Наталья Северухина с работой «Николаевский маршрут» завоевала 3-е место в этой же номинации.

Жители Нижегородской области завоевали сразу все призовые места в номинации «Любим и защищаем». Обладателем 1-го места стал ученик Борского лицея Даниил Кондратьев с работой «СВОй герой, интерактивная экспозиция», 2-е место получили Юлия Завьялова и Юлия Люсова за работу «Нижний Новгород – ворота в небо». 3-е место досталось Артёму Чурюкину за работу «Экспозиция 121-й и 122-й танковых бригад в музее «СВОй герой».

Ещё две награды достались нижегородцам, состязавшимся в номинации «Секреты методики». 1-е место – у Виктории Лычагиной, автора работы «По следам Ивана Кулибина». Обладателем 2-го места стала Наталья Гусева, представившая видеоролик «Игровые приёмы на экскурсиях».

Победителей конкурса наградили туристическими поездкам от Российского союза туриндустрии. С работами всех участников можно ознакомиться в группе конкурса во «ВКонтакте».

В министерстве туризма и промыслов региона отметили, что проведение туристических конкурсов способствует продвижению позитивного имиджа Нижегородской области и повышению туристического потока в регион. Это соответствует целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, – преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок.

В нацпроект входит пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».