Джанго и Бобунец спели для нижегородцев в рамках тура "Чтобы победить. Вместе" Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

В нижегородском ТЮЗе 16 марта состоялся концерт Алексея Поддубного (Джанго) и Сергея Бобунца, организованный в рамках всероссийского тура "Чтобы победить. Вместе" (6+), передает НИА "Нижний Новгород". Музыкальный проект, объединяющий концерты и встречи с публикой, направлен на поддержку фронтовиков, работников оборонных предприятий и всех, кто вносит вклад в общую победу.

Алексей Поддубный отметил, что идея тура основана на создании единого духовного пространства между артистами и зрителями. По его словам, люди на концертах откликаются не только на музыку, но и на слова, сказанные со сцены, а также на документальные кадры о бойцах, исполняющих свой долг.

"Опыт проведения тура „Чтобы победить“ показал, насколько важен эмоциональный контакт со зрителями. Наши песни, стихи, документальные фильмы — все это работает как честный разговор, который объединяет людей. Единство народа крепнет, и это дает нам силы двигаться дальше", — подчеркнул Поддубный.

К проекту недавно присоединился Сергей Бобунец, композитор, поэт, продюсер и лидер движения "Вечно молодой". Музыканты уже выступали вместе, в том числе на Донбассе, где в марте 2024 года представили свою совместную песню «Мы вернёмся».

Сергей Бобунец подчеркнул, что для него участие в этом проекте — осознанное решение. Он убежден, что победа придет тогда, когда русские люди перестанут оглядываться на Запад и начнут осознавать самодостаточность своей культуры.

"Когда мы перестанем считать, что „самое умное, красивое и модное“ только там, за границей, когда почувствуем, что быть русским — это круто, тогда мы победим", — сказал Бобунец.

Он отметил, что поездки в города, где работают оборонные предприятия, стали неотъемлемой частью тура. Артисты лично встречаются с теми, кто трудится на заводах в круглосуточном режиме, создавая технику и вооружение.

"Эти люди, так же как и бойцы на фронте, не щадят себя ради общей цели. Мы должны их поддерживать", — добавил музыкант.

Алексей Поддубный рассказал главному редактору НИА "Нижний Новгород", что концерты на Донбассе проходят в особой атмосфере, отличающейся от выступлений в мирных городах.

"Там звучат взрывы, там идет война, а здесь — мир. Наши бойцы воюют за то, чтобы здесь было тихо", — подчеркнул он.

Музыкант вспомнил слова одного из бойцов, которого встретил в Луганске в 2022 году: "С русскими бесполезно воевать, мы своими душами воюем". По словам Поддубного, именно этот дух должен быть сохранен, потому что победа зависит не только от вооружений, но и от внутренней силы народа.

Алексей Поддубный и Сергей Бобунец познакомились несколько лет назад на фестивале памяти Александра Башлачёва в Череповце. Их объединяет уважение к русской культуре и стремление донести через музыку важные смыслы.

"Мы провели всю ночь в поезде, обсуждая судьбу Родины, и поняли, что мыслим в одном направлении. Так и родился наш проект „Два товарища“. Сейчас у нас уже три совместные песни, четвертая в работе и, надеюсь, выйдет в мае", — рассказал Бобунец, отвечая на вопрос НИА "Нижний Новгород".

Музыканты продолжают гастроли, встречаясь с людьми по всей стране, поддерживая и вдохновляя их через свои выступления. Они уверены: искусство — это не просто развлечение, а способ объединять людей и укреплять их дух.