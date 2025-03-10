Вечный огонь в Нижегородском кремле закрыли на капитальный ремонт

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В Нижегородском кремле начался капитальный ремонт постамента "Вечного огня". С 17 марта 2025 года доступ к мемориалу временно ограничен. Работы проводятся в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщили в управделами правительства Нижегородской области, специалисты заменят гранитное покрытие постамента, а также обновят архитектурную подсветку.
Временно Неугасаемая лампада с частицей Вечного огня будет храниться в Михайло-Архангельском соборе. Ее торжественное перенесение 17 марта осуществили воспитанники Поста №1 имени дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации В.Г. Рязанова.
После завершения всех работ Вечный огонь вновь вернется на свое место.
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