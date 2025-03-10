Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 марта 2025 11:25  [51] Метростроевцы готовятся к проходке щитом второго тоннеля с площадки на Сенной
17 марта 2025 11:20  [47] Озеленение двух районов Нижнего Новгорода обойдется в 117,8 млн рублей
17 марта 2025 11:18  [42] В Госдуме просят разрешить оформление полиса ОСАГО через "Госуслуги"
17 марта 2025 11:05  [84] Вечный огонь в Нижегородском кремле закрыли на капитальный ремонт
17 марта 2025 10:54  [100] Мошенники снова создали фейковый аккаунт нижегородского министра Тужилина
17 марта 2025 10:28  [123] Нижегородцам рассказали, как увеличить майские праздники
17 марта 2025 09:55  [160] Нижегородка спровоцировала рост опухоли на коже после вредного совета
17 марта 2025 09:43  [155] Аэропорт Нижнего Новгорода ночью вводил ограничения на рейсы
17 марта 2025 09:06  [169] Несколько авиарейсов задержались с вылетом из Нижнего Новгорода
17 марта 2025 08:20  [326] Ясная погода и потепление ждут нижегородцев на рабочей неделе
Общество

Вечный огонь в Нижегородском кремле закрыли на капитальный ремонт

17 марта 2025 11:05  [84] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижегородском кремле начался капитальный ремонт постамента "Вечного огня". С 17 марта 2025 года доступ к мемориалу временно ограничен. Работы проводятся в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Как сообщили в управделами правительства Нижегородской области, специалисты заменят гранитное покрытие постамента, а также обновят архитектурную подсветку.  

Временно Неугасаемая лампада с частицей Вечного огня будет храниться в Михайло-Архангельском соборе. Ее торжественное перенесение 17 марта осуществили воспитанники Поста №1 имени дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации В.Г. Рязанова.  

После завершения всех работ Вечный огонь вновь вернется на свое место.

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вечный огонь Кремль Ремонт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph