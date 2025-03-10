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Общество

Метростроевцы готовятся к проходке щитом второго тоннеля с площадки на Сенной

17 марта 2025 11:25  [50] Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Метростроители завершили работы по вскрытию котлована на площади Свободы, достигнув тоннелепроходческого комплекса, который ранее вышел из тоннеля. Работы велись в соответствии с планом, сообщается в телеграм-канале "МетроНН".

На глубине шести метров уже видны элементы головной части ТПМК. Сейчас рабочие аккуратно очищают ротор от грунта, вручную и с помощью техники ведут его обкопку. Эти подготовительные этапы необходимы для последующего демонтажа щита.  

Тем временем под землей продолжается движение самого комплекса. Его 80-метровая конструкция по готовому тоннелю постепенно переправляется обратно к точке старта на Сенной. Вскоре туда же доставят и головную часть щита, чтобы приступить к проходке второго тоннеля, который соединит площадь Свободы с уже построенным участком метро.

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Теги:
Метро Строительство
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