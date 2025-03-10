Расширение трассы Р-158 в Дальнеконстантиновском районе близится к завершению

Расширение участка трассы Р-158 в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области находится на завершающей стадии. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород".
Напомним, что капремонт с расширением проезжей части до четырех полос ведется с 40 по 52 км трассы.
"В настоящее время идет процедура согласования организации ремонтных работ на участках пересечения инженерных коммуникаций. Завершить работы по объекту планируется до конца строительного сезона 2025 года", — следует из ответа ФКУ на запрос НИА "Нижний Новгород".
Добавим, что дорожно-строительный сезон в нашей полосе завершается в октябре-ноябре с установлением стабильной минусовой температуры.
Ранее автомобилистов предупредили об ограничениях на региональных и муниципальных дорогах Нижегородской области в связи с ремонтом.
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