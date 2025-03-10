Филиал "Т Плюс" обновит 14 км теплосетей в Дзержинске и Кстовском округе

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Энергетики Нижегородского филиала "Т Плюс" в 2025 году заменят 14 км трубопроводов тепловых сетей в Дзержинске и Кстовском районе для повышения качества и надёжности теплоснабжения.
Программу перекладок специалисты филиала составили с учётом диагностики и испытаний тепловых сетей и итогов прохождения отопительного сезона. Основное внимание в этом году энергетики сосредоточат на замене квартальных теплосетей. В Дзержинске планируется обновить 8 км трубопроводов – в районе Окской набережной, проспекта Ленинского Комсомола, улиц Будённого и Комбрига Патоличева. Ещё 1,5 км квартальных трубопроводов компания заменит во втором микрорайоне Кстова.
Также в 2025 году планируется провести реконструкцию павильона №4 магистральных тепловых сетей на улице Попова в Дзержинске. Комплекс современной запорной арматуры и автоматики разместится в заново построенном для него корпусе.
С графиками гидравлических испытаний тепловых сетей, утверждёнными администрациями муниципальных образований, можно ознакомиться на сайте Нижегородского филиала "Т Плюс":
– https://www.tplusgroup.ru/org/novgorod/clients/maintenance/single/item/grafik-otkljuchenija-
gorjachego-vodosnabzhenija-dlja-provede/ (Дзержинск);
– https://www.tplusgroup.ru/org/novgorod/clients/maintenance/single/item/grafik-otkljuchenija-
gorjachego-vodosnabzhenija-dlja-provede-1/ (Кстовский муниципальный округ).
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