ОМК начнет реставрацию исторических мастерских Верхне-Выксунского завода Культура и отдых

Фото: Архитектурное бюро "Асгард"

Объединенная металлургическая компания (ОМК) одержала победу в конкурсе ДОМ.РФ на право реставрации мастерских Верхне-Выксунского металлургического завода в Нижегородской области. Эти корпуса являются частью объекта культурного наследия федерального значения "Усадебно-промышленный комплекс".

Госкомпания ДОМ.РФ занимается реализацией неиспользуемой федеральной недвижимости с 2008 года, включая исторические памятники. В 2023 году она стала оператором программы восстановления таких объектов, инициированной Президентом России. Восстановление мастерских станет частью этого проекта, который сейчас охватывает восемь регионов страны.

Мастерские, построенные в 1765 году, были частью металлургического завода, основанного братьями Баташёвыми. Этот завод стал одним из старейших предприятий российской металлургии. Сегодня на его месте в центре Выксы ОМК реализует масштабный индустриально-туристический проект "Шухов-парк", занимающий территорию 10 гектаров.

В рамках проекта уже созданы новая набережная рукотворного пруда с прогулочными зонами, детскими площадками и зелеными территориями для активного отдыха, включая велотрассу, веревочный парк и пруд. Построена трехзвездочная гостиница, а также завершается строительство детского образовательного центра "Кванториум".

На финальном этапе развития "Шухов-парка" запланирована реставрация и перенос на его территорию двух объектов культурного наследия федерального значения — водонапорной башни и сводов листопрокатного цеха инженера Владимира Шухова. Также в парке появится музей металла.

После реставрации южный корпус мастерских XVIII века станет частью музейного комплекса Выксы и центром промышленного туризма. Отсюда гости будут отправляться на экскурсии в современные цеха завода.

Северный корпус мастерских будет преобразован в творческий кластер Выксы. В нем разместятся креативные предприниматели, а также появятся открытые мастерские для образовательных и просветительских программ, мастер-классов для детей и взрослых. Проект реализуется при поддержке ОМК и благотворительного фонда "ОМК-Участие".

Президент ОМК Наталья Еремина подчеркнула, что приобретенные компанией корпуса являются свидетелями зарождения российской металлургии. По ее словам, ОМК проведет реставрацию мастерских с учетом их исторической ценности и адаптирует их для современного использования.

"Эти здания станут неотъемлемой частью "Шухов-парка", который мы рассчитываем полностью запустить к 2029 году. Проект не имеет аналогов и станет крупнейшим в России региональным центром индустриального наследия и новым туристическим кластером Нижегородской области", — отметила Еремина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что регион активно привлекает инвесторов для восстановления исторических зданий. Он отметил, что в области применяются как федеральные, так и региональные меры поддержки.

"В Выксе идет масштабная работа по созданию комфортной городской среды при сохранении исторического облика. Реставрация мастерских Верхне-Выксунского завода — это не только пример успешного использования государственных инструментов, но и показатель того, как крупный бизнес заботится о территориях, на которых работает", — сказал Никитин.

Директор по реализации федерального имущества ДОМ.РФ Николай Сарокваша напомнил, что в рамках президентской программы для 24 пилотных объектов культурного наследия предусмотрено льготное кредитование по ставке 7%. Эти средства могут использоваться на разработку проектной документации, реставрацию и адаптацию зданий для современных нужд.