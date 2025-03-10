Областная стоматологическая поликлиника расширяет сеть филиалов

Система государственной стоматологии Нижегородской области продолжает укрупняться. По решению регионального правительства стоматологические поликлиники Арзамаса и Дзержинска вошли в состав Областной стоматологической поликлиники.
Ранее крупнейшее стоматологическое учреждение России имело филиалы в Нижнем Новгороде и Кстове. Теперь к ним добавились бывшая Арзамасская стоматологическая поликлиника, а также три стоматологических поликлиники Дзержинска.
Расширение сети позволит повысить доступность стоматологической помощи для жителей региона и укрепить единую систему оказания медицинских услуг.
Ранее сообщалось, что государственные стоматологии в Нижнем Новгороде теперь работают без выходных.
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