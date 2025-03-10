Марк Эйдельштейн лишится стипендии из-за академических долгов Общество

Аспирант Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и актер Марк Эйдельштейн не сможет получить стипендию в этом семестре. Причиной стали долги по сессии, которые он накопил из-за занятости в кино. Об этом сообщил Telegram-канал "Бокал прессека".

Ранее стало известно, что из-за несданных экзаменов у военкомата Нижнего Новгорода возникли вопросы к актеру. Эйдельштейн, обучающийся в аспирантуре по направлению "Филология", пропустил сессию, что поставило под сомнение его право на отсрочку от армии.

Позже артист записал видеообращение на фоне корпуса ННГУ на Большой Покровской, где признал свою ошибку и призвал студентов своевременно сдавать экзамены. В свою очередь, ректор вуза Олег Трофимов поддержал Эйдельштейна, пожелав ему удачи.

Пресс-секретарь университета Алексей Никонов подтвердил, что актер поступил в аспирантуру в 2023 году, а значит, имеет право на отсрочку. Однако из-за академических задолженностей в этом семестре он, скорее всего, останется без стипендии.