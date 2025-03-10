Сильная магнитная буря идет в Нижний Новгород Общество

Жителей Нижнего Новгорода ждет сильная магнитная буря, которая начнется 25 марта. Согласно прогнозу My-Calend.ru, геомагнитный шторм будет продолжаться в течение всего дня, а его пик в пять баллов придется на 21:00.

После этого возмущения магнитосферы сохранятся еще три дня, и только к вечеру 28 марта буря постепенно утихнет.

Специалисты отмечают, что такие явления могут негативно сказываться на самочувствии. Возможны головные боли, скачки давления, усталость и перепады настроения. Людям, чувствительным к изменениям в магнитном поле, рекомендуется в этот период избегать стрессов, больше отдыхать и следить за своим состоянием.