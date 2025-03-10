Желания почти 100 юных нижегородцев исполнили предприятия региона в рамках акции "Елка желаний. Мой бизнес помогает 52" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

59 предприятий-участников акции «Елка желаний. Мой бизнес помогает 52» исполнили желания 95 детей из разных районов Нижегородской области.

Представители компаний сняли с новогодней елки шары в ходе Всероссийской акции «Елка желаний». Организатор акции - Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Мероприятие для предприятий региона организовал региональный центр «Мой бизнес» при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

«Количество исполненных желаний в рамках акции «Елка желаний. Мой бизнес помогает» значительно больше числа предприятий-участников. Подарки к Новому году получили 95 ребят, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Некоторые предприятия решили подарить новогоднее чудо сразу нескольким детям и сняли с ёлки больше одного шара. Кроме того, многим компаниям в этом году выпали желания с двумя и более мечтателями – это братья и сестры или воспитанники одного социального учреждения. Например, группа компаний «Узола» исполнила мечты десяти ребят из Тонкинского социального-реабилитационного центра», – отметил министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Несколько шаров с елки сняли семь компаний: АО «Русполимет» – шесть шаров, АО «Атомстройэкспорт» - четыре, ООО «Борский завод торгового оборудования» и «Союз Group» – по три, ООО «Биком», ООО «Гранком», ГК «Синтез Ока» - по два.

Самым популярным желанием оказался велосипед. Его загадали 23 ребенка. Также среди наиболее популярных подарков были электросамокаты, синтезаторы, электрогитары, беговые дорожки и каркасные бассейны. В 2024 году география акции расширилась в два раза по сравнению с 2023 годом – подарки получили дети из 28 муниципалитетов Нижегородской области.

«Нижегородский областной бароцентр» в этом году впервые принял участие в акции «Ёлка желаний. Мой бизнес помогает 52». Компания исполнила мечту 11-летней Ани, болельщицы нижегородского «Торпедо», из села Богоявление.

«Аня мечтала побывать на хоккейном матче любимой команды, и в качестве новогоднего подарка она получила два билета на игру и набор болельщика «Торпедо». А еще она хотела увидеть хоккейное закулисье. Дополнительную программу помогли организовать региональные Минпром и Минспорта. Перед игрой Аня и ее папа встретились с главным тренером команды Игорем Ларионовым и форвардом Василием Атанасовым. Девочка подарила кумирам их портреты, которые сама нарисовала», – рассказал генеральный директор компании Сергей Хаханин.

Учредитель ООО «Регионально-промышленная компания» Андрей Соколов поздравил Егора из рабочего поселка Бутурлино во время школьного чаепития.

«Этот шар я приметил еще в начале мероприятия и загадал, чтобы его никто не снял. Так и вышло. Наш мечтатель Егор хотел велосипед. В его семье, где есть еще два старших брата, вещи часто переходят другим детям, когда старшие подрастают. И вот перед самым Новым годом мы осуществили желание мальчика. Акция «Елка желаний» позволяет исполнять детскую мечту маленького человека, начинающего свою жизнь вдалеке от тебя, ты ничего не знаешь ни о нем, ни о его семье. Это случайная возможность, Божие провидение, которое связывает незнакомых до этого людей. Мы будем продолжать участвовать в акции», – рассказал Андрей Соколов.

Волшебной историей вручения подарка поделился и руководитель компании «Еврокейтеринг» Алексей Курицын.

«Наша компания сняла шар с желаниями двух братьев из поселка Лукино. Оказалось, что оба мальчика увлечены музыкой. Глеб играет на скрипке, а Иван - на фортепиано. А вот желания у ребят разные. Иван загадал игрушечный автомат, он мечтает о службе в спецназе, встретил меня в камуфляже. Мечта Глеба – электроскрипка. Этот подарок заставил меня немало поволноваться, так как нужная модель не успевала прийти до Нового года. Пришлось подключить нескольких специалистов, чтобы подобрать аналог. Но случилось чудо – тот самый инструмент успел прийти в самый канун праздника, 31 декабря. Конечно, я сразу отправился поздравлять мечтателей. Застал детей и их маму уже за новогодним столом. Это был очень важный опыт для нас, обязательно будем принимать участие в акции «Елка желаний» и дальше», – рассказал Алексей Курицын.

Также среди подарков, которые дети получили от нижегородских предпринимателей, были наборы декоративной косметики, шведские стенки, коньки, ударные установки, велотренажеры, телескопы, детские спортивные комплексы, радиоуправляемые машины, наушники, кресло-кокон, кукольный домик, каркасный батут, теннисный стол, гантели, плюшевый пуфик, степпер, световой стол, электроснегокат, укулеле, ракетка для бадминтона, набор гитариста, горнолыжный костюм.

Напомним, центр «Мой бизнес» в Нижегородской области действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом Владимиром Путиным. Основная задача центра – консультационная, образовательная и другая поддержка предпринимателей. На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).