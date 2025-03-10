Десятая конференция ЦИПР пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 6 июня Афиша

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3-6 июня 2025 года состоится десятая конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (12+) – главное деловое мероприятие по цифровой экономике и технологиям в России. Все события в рамках 10-летия конференции пройдут в Нижнем Новгороде на территории «Нижегородской ярмарки» и молодежного центра «Высота». Для сессий деловой программы также будут задействованы залы Главного ярмарочного дома. Выставка с российскими ИТ-решениями разместится в зеркальных павильонах, а для международных участников будет возведен отдельный павильон, ведутся переговоры об участии иностранных компаний из Китая, Индии, стран Ближнего Востока. На уличной территории «Нижегородской ярмарки» развернётся масштабный фестиваль для участников и жителей города.

С 2016 года тема цифрового развития находилась на периферии государственной и деловой повестки. Тогда интерес к цифровизации российских промышленных организаций только зарождался, и нужна была площадка для объединения представителей государственных структур, промышленности и ИТ – так появилась конференция «Цифровая индустрия промышленной России». За 10 лет ЦИПР вырос из отраслевого проекта до мероприятия международного масштаба. Конференцию посещают гости и лидеры рынка из всех регионов России и стран ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Ежегодно расширяется деловая программа конференции, растет количество сателлитных мероприятий. С 2022 года в рамках ЦИПР проходит большой технологический фестиваль ЦИПР Tech Week для молодежи, арт-выставка DECIPRALAND с участием цифровых художников со всего мира, киберчемпионаты и фиджитал-игры, объединяющие реальные и виртуальные соревнования, а в последний день мероприятия выставка ЦИПР открывает свои двери для гостей и жителей города.

За 10 лет ЦИПР подтвердил статус наиболее авторитетной дискуссионной площадки для диалога представителей бизнеса и власти по вопросам цифровой трансформации общества и быстро развивающихся отраслей, активно формирующих российскую экономику и способствующих развитию международного сотрудничества. Сегодня ЦИПР – это главное событие по цифровой экономике в России, где принимаются стратегически важные государственные решения, обсуждаются инициативы для развития ИТ-отрасли и определяются пути достижения технологического суверенитета страны по системообразующим направлениям экономики. Так, на ЦИПР-2024 впервые прошли публичные обсуждения нового нацпроекта «Экономика данных», который пришел на смену нацпроекту «Цифровая экономика». В мероприятии приняли участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров, заместитель Председателя Правительства РФ – руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и другие. В конференцию также вовлечены ключевые компании цифровой отрасли России, среди которых Госкорпорация Ростех, «Ростелеком», «Росатом», Группа «Россети», «Уралхим», «КАМАЗ», МТС, МегаФон, Сбер, «Газпромбанк», институт развития «ДОМ.РФ», фирма «1С», «Транснефть», СИБУР и многие другие.

«В этом году мы запускаем новый национальный проект «Экономика данных». Он включает в себя масштабные задачи, в том числе создание быстрого и безопасного интернета, внедрение искусственного интеллекта, развитие отечественных технологий, разработку инструментов для эффективного управления данными. Успех их выполнения во многом зависит от обратной связи от бизнеса и его технологического потенциала. В этой связи особенно важна роль ЦИПРа как площадки, где формируются долгосрочные решения на государственном уровне в цифровых инновациях», - сообщил заместитель Председателя Правительства РФ – руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

ЦИПР способствует формированию глобальной цифровой бизнес-среды и открывает широкие возможности для поиска партнеров на российском и на иностранном высокотехнологичном рынке. Традиционно в рамках ЦИПР подписываются международные соглашения, заключаются инвестиционные сделки, а также проходит выставка цифровых решений и высокотехнологичного оборудования для ключевых отраслей промышленности, где компании демонстрируют инновации в сфере ИИ, облачных технологий, кибербезопасности, технологии «умных городов» и т.д.

За годы проведения ЦИПР продемонстрировал положительную динамику по укреплению цифровой межстрановой интеграции и развитию глобального международного научно-технического сотрудничества. В мероприятии участвуют представители интеграционных объединений ЕАЭС, ШОС, БРИКС. В прошлом году иностранные делегаты приняли участие во всех блоках конференции: мероприятие посетили представители 25 стран, на выставке свои решения продемонстрировали компании из Китая, Республики Беларусь и стран Ближнего Востока, ряд российских и иностранных организаций подписали международные контракты по совместному взаимодействию в сферах ИКТ, кибербезопасности и поддержки экспорта, прошел международный киберчемпионат, на участие в котором подали заявки команды из 21 страны.

«Для нас знаково и ценно, что именно Нижний, один из крупнейших ИТ-центров страны, принимает ключевую «цифровую» конференцию в России. Именно наш город закономерно является площадкой для обсуждения ключевых вопросов отрасли при непосредственном участии первых лиц. Международное представительство растет – в 2024 году ЦИПР посетили гости из 25 стран, а в этом, юбилейном, ожидаем еще больше. Важно, что ЦИПР «зашел» не только профессиональному сообществу, но и нижегородцам. Обязательно проведем открытый для жителей день», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Конференция также способствует экспортной поддержке российских технологических решений. При поддержке Минпромторга на ЦИПР-2024 впервые был представлен стенд Службы «цифровых атташе» – сотрудников торговых представительств России за рубежом, которые занимаются продвижением российских ИТ-продуктов.

«На протяжении 10 лет ЦИПР формировал платформу для эффективного диалога регуляторов и ключевых экспертов рынка, а также объединял под своим началом лучшие интеллектуальные ИТ-ресурсы страны. Сейчас перед нами ответственная задача – не только представить юбилейную конференцию как отражение и систематизацию ценного многолетнего опыта в цифровой среде, но и сформировать вектор дальнейшего развития отрасли с учетом стратегических инициатив и адаптации к изменившимся сценариям глобального экономического ландшафта, в том числе обеспечить диалог со странами-партнерами на международном рынке», – отметила директор конференции Ольга Пивень.

В 2024 году в мероприятии приняли участие более 9 800 человек из 89 регионов России и 25 стран. На выставочной экспозиции было представлено 156 стендов с технологичными решениями российских и международных компаний. В рамках деловой программы состоялось 107 дискуссий, на которых выступили 785 спикеров. За время проведения конференции было подписано более 140 соглашений, включая международные – с Китаем, Кубой и Ираном. На выставке цифрового искусства DECIPRALAND было представлено более 70 произведений цифрового искусства от более чем 40 художников.

Организатором конференции является компания «ОМГ». Мероприятие проходит при поддержке правительства Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и правительства Нижегородской области.