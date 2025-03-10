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Когда отключат отопление в Нижнем Новгороде в 2025 году

17 марта 2025 15:14  [161] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

В Нижнем Новгороде сохраняется теплый погодный фон, но пока недостаточный для завершения отопительного сезона. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.

Согласно российскому законодательству, отопление в многоквартирных домах отключают, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов на протяжении пяти дней подряд.  

По данным на 17 марта, этот температурный порог в Нижнем Новгороде еще не достигнут. Окончательное решение о завершении отопительного сезона принимает местная администрация, ориентируясь на погодные условия.  

Таким образом, отопление в городе продолжит работать до установления устойчивого потепления.

Напомним, что отопительный сезон 2024/2025 стартовал в приволжской столице 1 октября.

Также сообщалось, что на этой рабочей неделе нижегородцев ждет ясная погода.

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Теги:
весна Городское хозяйство Отопительный сезон
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