Когда отключат отопление в Нижнем Новгороде в 2025 году

В Нижнем Новгороде сохраняется теплый погодный фон, но пока недостаточный для завершения отопительного сезона. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.
Согласно российскому законодательству, отопление в многоквартирных домах отключают, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов на протяжении пяти дней подряд.
По данным на 17 марта, этот температурный порог в Нижнем Новгороде еще не достигнут. Окончательное решение о завершении отопительного сезона принимает местная администрация, ориентируясь на погодные условия.
Таким образом, отопление в городе продолжит работать до установления устойчивого потепления.
Напомним, что отопительный сезон 2024/2025 стартовал в приволжской столице 1 октября.
Также сообщалось, что на этой рабочей неделе нижегородцев ждет ясная погода.
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