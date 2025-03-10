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В Нижегородском институте управления Президентской академии прошла презентация патриотического просветительского проекта "Война чужими руками". Его представили студенты Донецкого государственного университета, которые находятся в Нижнем Новгороде в рамках программы академической мобильности с НГЛУ имени Н.А. Добролюбова. Встречу посетили студенты, преподаватели и сотрудники НИУ.
Проект "Война чужими руками" был создан при поддержке правительства Донецкой народной республики. Ранее его уже представили в Нижегородском областном информационном центре. Среди участников той встречи были представители экспертного совета по выработке информационной политики в сфере противодействия терроризму в регионе, включая председателя совета, кандидата психологических наук, доцента Владимира Аврамцева, а также эксперта совета, руководителя направления, кандидата экономических наук, доцента Владимира Митрохина и секретаря совета Олега Паняева.
В ходе презентации студенты-политологи ДонГУ Мирослав Слепнев, Анна Кукленко, Илья Папазов и Виктория Скотская рассказали о результатах своего исследования конфликта, который начался в 2014 году. Они уделили особое внимание вопросам внешнего финансирования военных действий, представили архивные документы, а также поделились личными историями о жизни в Донбассе. Молодые люди показали фотографии и видео родных мест, рассказывая, как события повлияли на их судьбы. Их откровенный рассказ вызвал эмоциональный отклик у слушателей.
Руководитель направления, кандидат экономических наук, доцент НИУ Владимир Митрохин отметил, что эта встреча позволила студентам института услышать очевидцев событий на Донбассе и глубже осмыслить процессы, предшествовавшие специальной военной операции. По его словам, это также помогло понять проводимую государством политику по защите суверенитета России.
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