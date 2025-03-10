В Нижегородской области пройдут мероприятия, посвященные 80-летию атомной промышленности в России Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

Губернатор Глеб Никитин и заместитель генерального директора по развитию производственной системы госкорпорации "Росатом" Сергей Обозов провели первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия атомной промышленности РФ на территории Нижегородской области. Праздничные мероприятия будут проходить до конца 2025 года.

В заседании приняли участие руководители органов исполнительной и муниципальной власти Нижегородской области, представители госкорпорации "Росатом", АНО "Центр 800" и других организаций.

"Нижегородской области выпала большая честь стать одной из основных площадок празднования юбилея атомной промышленности, в том числе мы будем принимать у себя основное торжественное мероприятие, которое запланировано на лето. Хотел бы поблагодарить за это руководство госкорпорации "Росатом". Здорово, что, помимо тесного сотрудничества в самых разных, жизненно важных направлениях, мы вместе готовимся к празднику, который важен не только для отрасли, региона, но и для всей страны. Мы ожидаем приезда гостей и участников самого высокого уровня", - отметил Глеб Никитин.

В ходе заседания оргкомитет обсудил участие региона в мероприятиях федеральной повестки, приуроченных к празднованию юбилея атомной промышленности, а также культурную программу и специальные проекты, которые предлагается реализовать на территории Нижнего Новгорода и ЗАТО Саров.

"Проведение такого празднования - для всех нас большая ответственность. В последнее время Нижний Новгород каждый год завоевывает статус какой-либо «столицы» - новогодней, молодежной, культурной, и считаю, что статус центрального города празднования юбилея 80-летия атомной промышленности достойно продолжает эту традицию. На этот период она фактически становится «атомной столицей", - сказал Сергей Обозов.