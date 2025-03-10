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Общество

Благоустройство сквера у нижегородского ДК Орджоникидзе оценили в 50 млн рублей

17 марта 2025 18:41  [80] Общество

В Нижнем Новгороде на благоустройство сквера у Дворца культуры имени Орджоникидзе выделено почти 50,5 млн рублей. Работы по обновлению территории возле здания на улице Чаадаева планируется завершить до середины лета 2025 года. Подрядчика определят по итогам конкурса 20 марта, сообщается на портале госзакупок.

Проект благоустройства разделен на два этапа. До 30 мая необходимо вырубить часть деревьев и выполнить демонтажные работы. На втором этапе, который должен завершиться до 15 июля, предусмотрены высадка новых деревьев, кустарников, цветов и газонов, восстановление неработающего фонтана, обновление дорожных покрытий и установка малых архитектурных форм.

После завершения всех работ территория на Чаадаева станет комфортной прогулочной зоной с качелями и цветниками.

Заказчиком благоустройства является администрация Московского района. Работы выполнят в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Средства на проект выделены из городского бюджета.

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Теги:
Благоустройство Госзакупки Сквер
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