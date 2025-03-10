Ограничения на движение большегрузов введут в Нижегородской области с 1 апреля

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С 1 апреля в Нижегородской области начнут действовать традиционные ограничения для большегрузных автомобилей с нагрузкой на ось свыше 6 тонн. Эти меры будут действовать до 30 апреля на 1 358 участках дорог регионального и межмуниципального значения, что составляет примерно 70% от всей сети.
Ограничения вводятся в весенний период, когда почва под воздействием тающего снега становится переувлажненной, и прочность дорог снижается. Это необходимо для защиты дорожного покрытия от повреждений, вызванных чрезмерной нагрузкой.
"Наша цель — сохранить существующую сеть дорог, которая подвергается повышенным нагрузкам в период весеннего оттаивания земли и увеличенной влажности грунта. В это время тяжеловесной считается нагрузка на ось более 6 тонн", — прокомментировал ситуацию Леонид Самухин, представитель ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".
Кроме того, аналогичные ограничения могут быть введены с 20 мая по 31 августа, если температура воздуха превысит 32°C. В такие дни большегрузам с нагрузкой более 6 тонн разрешат двигаться только с 22:00 до 10:00.
Однако эти ограничения не касаются международных перевозок, пассажирских автобусных маршрутов и транспортировки таких товаров, как продукты питания, лекарства, топливо, удобрения, почта, а также дорожно-строительная техника и материалы.
Список ограниченных дорог и схемы объезда можно найти в телеграм-канале областного минтранса.
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