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Общество

Федермессер назвала "пиявкой" экс-главу нижегородского детдома "Надежда"

17 марта 2025 18:03  [87] Общество

Фото: Нюта Федермессер/ VK

Советник губернатора Нижегородской области Нюта Федермессер раскритиковала бывшего директора детского дома-интерната "Надежда" Михаила Жинько, назвав его "пиявкой" и "злостным старым мелким царьком-неудачником". Эти обвинения она озвучила в социальных сетях.

Федермессер утверждает, что в детдоме происходили серьёзные нарушения, включая жестокое обращение с воспитанниками и использование их труда для личных целей. По её словам, детей якобы привязывали к кроватям, а проверяющим не разрешали посещать учреждение.

"Дети у него были, как куклы в театре Карабаса-Барабаса", — написала она, комментируя условия в учреждении.

Кроме того, по версии советника губернатора, Жинько принимал в детдом только тех воспитанников, с которых мог извлечь личную выгоду, а остальных отправлял в другие учреждения. Социальная реабилитация подростков, по её словам, заключалась в принудительном труде в хозяйственных и строительных работах.

Отбор кадров в интернат, утверждает Федермессер, также оставлял желать лучшего. Вместо профессионалов туда набирали молодых девушек без соответствующего образования.

"Жинько объяснял такой отбор тем, что "своим" он дает путевку в жизнь. Я, правда, не смогла там найти никого, кто такую путевку получил и использовал", — добавила Федермессер.

Она также сообщила, что Жинько удерживал свою должность более 30 лет, используя связи и давление на подчинённых, а также возможные коррупционные схемы. По её словам, он пытался подкупить её предложением недвижимости и строительных материалов, чтобы избежать увольнения.

"Приходил в гостиницу, где я останавливаюсь, и там на протяжении трех часов, не стесняясь свидетелей, уговаривал меня "дружить". Принёс цветы, конфеты и алкоголь", — рассказала Федермессер.

На данный момент Михаил Жинько находится под домашним арестом. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, в том числе в незаконной передаче земельных участков интерната третьим лицам. Руководство детдома уже сменилось, новым директором стал Сергей Горшков, который ставит акцент на открытость учреждения и улучшение условий жизни воспитанников.

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Теги:
Дети детский дом
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