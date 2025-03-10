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Экономика

Внебиржевой курс доллара дошёл до отметки в 83 рубля впервые с августа 2024-го

17 марта 2025 18:25  [38] Экономика

Фото: с сайта unsplash.com

Внебиржевой курс доллара снизился до отметки ниже 83 рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные платформы "Финам".

До уровня в 83 рубля доллар опустился впервые с 27 августа 2024 года. К 17:02 по московскому времени курс американской валюты снизился на 2,52 рубля и составил 82,87 рубля.

Сегодня днём был зафиксирован рекордно низкий уровень курса доллара — ниже 84 рублей. К 13:19 снижение замедлилось, и доллар закрепился на уровне 84,18 рубля.

Эксперт Михаил Беляев ранее выразил мнение, что не стоит ожидать укрепления рубля по отношению к доллару. По его словам, даже если западные санкции будут сняты, это не повлияет на курс.

Финансист отметил, что курс зависит от общего состояния экономики страны, а не от краткосрочных факторов. По прогнозам Центробанка, в 2025 году ожидается рост курса на 1–2%, что является показателем депрессии.

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