Актер Петр Рыков: "Я не стремлюсь быть в центре внимания" Культура и отдых

15 марта в Нижнем Новгороде прошла премьера первых двух серий детективного сериала "Злые люди" (16+), снятого по мотивам произведений местного писателя Николая Свечина. В главной роли — 43-летний актер Петр Рыков. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" побывал на предпоказе и пообщался с артистом о его герое, съемках, а также о том, какие впечатления произвела на него приволжская столица.

Петр Рыков сыграл сыщика Алексея Лыкова — «обычного» человека с сильным характером, который занимается гиревым спортом. В книгах Свечина главный герой — крупный и грозный. Но на экране он получился другим. "Мы поняли, что ему не нужно быть большим, потому что вокруг много других крупных персонажей", — рассказал Петр.

Его герой, по словам актера, "просто служивый" с обостренным чувством долга и внутренними терзаниями. Что касается метода расследования в сериале, Петр отметил, что это далеко не классический детектив, как в романах о Шерлоке Холмсе.

"Работает обычное следствие. Мой герой больше напоминает командующего летучим отрядом, который работает с преступниками, но в плане интеллекта ему еще многому нужно учиться у его начальника, которого играет Александр Лыков", — пояснил актер.

В сериале несколько переплетающихся историй, которые развиваются на протяжении всех восьми серий, и Петр признался, что это был один из самых запоминающихся проектов в его карьере. Съемки длились около четырех-пяти месяцев, а после премьеры актер не исключил возможность участия во втором сезоне, если его пригласят. "Позовут — снимусь", — с улыбкой добавил он.

Отдельно актер рассказал о мелодраматической линии в сериале, которая, по его мнению, выделяется среди других проектов. "Мне очень нравится, что между героями не происходит банальных поцелуев, и отношения развиваются постепенно. Это такая редкость в современном кинематографе", — отметил Петр.

Нижний Новгород также оставил у Петра Рыкова положительные впечатления. Сам актер родом из Великого Новгорода и вырос в Смоленске, поэтому ему близка атмосфера провинциальных городов. "Я не московский человек. Например, собираюсь обосноваться в Петербурге", — поделился он, добавив, что, хотя и не было времени на долгие прогулки по городу, ему все же удалось оценить теплый прием и атмосферу на съемках в Нижнем.

Когда речь зашла о своих будущих проектах, Петр сообщил, что в апреле выйдет блокбастер "Кракен" (12+) Николая Лебедева, а в конце года — историческая драма "Литвяк" (12+). Он также подтвердил, что в этом году его можно будет увидеть в проекте "Хроники русской революции" (16+) Кончаловского, правда, роль в нем у него небольшая.

В завершение разговора Петр признался, что ему не нравится быть в центре внимания. "Я поступил на актерский факультет в 28 лет, если бы я поступил в 17, возможно, был бы другим человеком. Но, в целом, я не стремлюсь быть в центре внимания. Для меня гораздо важнее получать удовольствие от работы", — рассказал он, отметив, что не чувствует гордости, когда видит себя на экране.

"Просто хочу быть зрителем и наслаждаться процессом", — заключил актер.