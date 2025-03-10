Нижегородских школьников хотят привлекать к работе по выходным в каникулы

Госдума рассматривает поправки, которые позволят работодателям привлекать несовершеннолетних к работе в выходные и праздничные дни во время летних каникул. Эти изменения планирует поддержать комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Поправка касается подростков от 14 до 18 лет, которые трудоустроены через службу занятости или работают в составе студенческих отрядов, включённых в федеральный или региональный реестр молодёжных объединений, получающих государственную поддержку.
Одним из ключевых условий станет обязательное письменное согласие. Для подростков от 15 лет требуется их личное согласие, а для 14-летних — согласие как самого работника, так и одного из родителей. В случае с детьми-сиротами необходимо дополнительное разрешение органов опеки и попечительства.
Если законопроект примут, новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+