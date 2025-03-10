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Культура и отдых

Более 30 000 человек присоединилось к мероприятиям выставки-форума "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде

18 марта 2025 11:13  [106] Культура и отдых
Более 30 000 человек присоединилось к мероприятиям выставки-форума Интурмаркет в Нижнем Новгороде

Фото: минтуризма Нижегородской области

Более 30 тысяч человек присоединилось к мероприятиям XX Международной выставки-форума гостеприимства «Интурмаркет» в Нижнем Новгороде. Свыше 14 тысяч участников побывало на Нижегородской ярмарке, где были представлены стенды регионов России и Республики Беларусь и поводились деловые и развлекательные мероприятия, еще 16 тысяч гостей следили за трансляциями с международного события в режиме онлайн.

«Впервые за 20 лет выставка «Интурмаркет» прошла за пределами Москвы, в столице Приволжья – Нижнем Новгороде. Тысячи гостей, более сотни деловых мероприятий, свыше десяти подписанных соглашений о сотрудничестве в туристической отрасли… Нам удалось на высоком уровне провести одно из самых масштабных мероприятий в сфере гостеприимсьва в стране. Благодарю организаторов за этот выбор и доверие», – подвел итоги министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

По данным организаторов выставки-форума, в этом году «Интурмаркет» объединил экспертов туристической отрасли более чем из 60 регионов. В течение трех дней они представляли самые интересные возможности для активного и познавательного отдыха в России и Республике Беларусь, обменивались опытом и передовыми практиками.

«В 2025 году Нижний Новгород стал эпицентром туристической индустрии: в сердце Нижегородской области собрались эксперты, путешественники, представители бизнеса и любители приключений со всей страны. Юбилейный «Интурмаркет» можно поздравить с рождением нового формата туристических выставок в стране – регионального формата национального значения. Туризм пошёл в регионы, регионами он и будет прирастать – это правильное, своевременное решение и для самой выставки, и для туризма в целом», – сказала директор Международной выставки-форума гостеприимства «Интурмаркет» Ольга Хоточкина.

По ее мнению, город стал идеальной площадкой для проведения мероприятия.

«Здесь удобная логистика – у региона много соседей. И, конечно, Нижегородской ярмарка – яркая, праздничная, современная и технологичная – влюбляет в себя всех гостей!» – подчеркнула Ольга Хоточкина.

В министерстве туризма и промыслов региона отметили, что проведение отраслевых мероприятий на международном уровне способствует продвижению позитивного имиджа Нижегородской области и повышению туристического потока в регион. Это соответствует целям и задачам нового национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, – преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок.

В нацпроект входит пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

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Теги:
Нацпроект Туризм
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