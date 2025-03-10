Запущена онлайн-платформа для развития корпоративного спорта в Нижегородской области Спорт

Фото: министерство спорта Нижегородской области

В Нижегородской области начала функционировать новая онлайн-платформа korpsport.ru, предназначенная для объединения корпоративных спортивных мероприятий в регионе. Платформа станет важным инструментом работы Центра корпоративного спорта, который поддерживается министерством спорта и АНО "Корпоративный спорт Нижегородской области".

Цель платформы — помочь компаниям развивать командный дух среди сотрудников и вовлекать их в участие в спортивных активностях. На пресс-конференции, посвященной запуску проекта, обсудили основные направления развития корпоративного спорта в регионе. В мероприятии приняли участие министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, председатель АНО "Корпоративный спорт НО" Марат Богдалов, соучредитель организации Александр Анисимов и заместитель управляющего Нижегородским отделением Сбербанка Андрей Полтавец.

Министр спорта региона Дмитрий Кабайло рассказал, что в рамках работы Центра корпоративного спорта будет организована система лиг и дивизионов, что позволит компаниям выбирать виды спорта в зависимости от уровня подготовки своих команд. По его словам, онлайн-платформа позволяет не только регистрироваться на спортивные мероприятия, но и отслеживать вовлеченность сотрудников в спорт. Центр будет заниматься администрированием этих процессов, а также помогать компаниям организовывать внутренние спортивные события для повышения командного духа.

На платформе korpsport.ru собраны афиши всех предстоящих мероприятий, предоставлена возможность зарегистрировать спортивное событие, забронировать тренера или спортивную площадку и оформить участие в соревнованиях. Участникам начисляются очки за спортивные достижения, которые учитываются в рейтингах компании, команды и каждого спортсмена, отображаемых на платформе.

Председатель АНО "Корпоративный спорт НО" Марат Богдалов сообщил, что уже запущено пять спортивных лиг — по плаванию, бадминтону, баскетболу, волейболу и мини-футболу. В будущем планируется расширить количество лиг до 25 к концу года, охватывая самые популярные виды спорта.

"Команды получат полную оцифровку, где все будет прозрачно — система и рейтинг. Ключевым событием года станет Корпоративный чемпионат, в котором примут участие все, кто зарегистрировался на платформе", — отметил Богдалов.

Министерство спорта Нижегородской области считает, что запуск этой онлайн-платформы значительно улучшит организацию спортивных мероприятий и повысит уровень вовлеченности сотрудников в физическую культуру и спорт.