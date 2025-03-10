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Общество

Свыше 770 млн рублей требуется на обновление водоснабжения в Первомайском

18 марта 2025 16:25  [137] Общество
Свыше 770 млн рублей требуется на обновление водоснабжения в Первомайском

Администрация Городецкого округа Нижегородской области сообщила "НТА-Приволжье", что для улучшения качества водоснабжения в рабочем поселке Первомайский потребуется более 771 млн рублей. Это связано с необходимостью проведения масштабных работ по созданию новой инфраструктуры.

В частности, планируется построить новый водовод с закольцовкой, который соединит Заволжье с Первомайским, а также вернется в Заволжье через улицу Пирогова. Кроме того, предстоит построить канализационный коллектор от рабочего поселка Первомайский до биологических очистных сооружений Заволжья.

По предварительным оценкам, создание всей необходимой инфраструктуры потребует более 771 млн рублей (по ценам 2024 года). Из этой суммы 143,8 млн рублей пойдут на реконструкцию Желтухинского водозабора, 483,2 млн — на прокладку сетей водоснабжения, а еще 150 млн рублей будут направлены на строительство канализационных сетей.

В Первомайском уже выполнены работы по установке новой скважины, промывке и хлорированию водонапорной башни, а также установлены новые фильтры. Однако, как отмечают в администрации, без дальнейших работ качество воды улучшить невозможно.

Власти признали, что старая скважина работает неэффективно, что вызывает справедливые жалобы среди местных жителей.

В 2025 году власти планируют продолжить работу по привлечению необходимых средств для строительства нового водовода, в том числе через участие Городецкого округа в национальных и региональных программах.

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Теги:
водопровод Первомайский г.о.
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