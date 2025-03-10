Ремонт дорог по нацпроекту в Нижегородской области начнется в апреле Общество

Ремонт дорог в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Нижегородской области стартует в апреле, с учетом погодных условий. Как сообщают в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог, в настоящее время идет подготовка к ремонту.

В 2025 году планируется обновить более 540 км дорог и 1,8 тысячи погонных метров искусственных сооружений. Наибольший объем работ предстоит выполнить в Воскресенском муниципальном округе, где будет отремонтировано около 60 км дорог. Здесь также расположен самый протяженный участок ремонта на 2025 год — 27 км дороги Воскресенское — Воздвиженское — Кордон Боровский.

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев отметил, что приоритетом дорожной кампании ежегодно являются подъездные пути к медицинским учреждениям, таким как больницы, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты. Качество асфальтового покрытия играет важную роль в сокращении времени доставки пациентов.

В 2025 году на ремонт дорог и мостов в рамках нацпроекта планируется направить около 14 млрд рублей.

Кроме того, в 2024 году с опережением графика были выполнены работы по ряду объектов. В частности, отремонтированы подъездные пути к селу Кишкино, деревням Шишенино, Ачка и Тонкино, а также дороги в районе Мамешева и Работок. Общая протяженность отремонтированных участков составила около 28 км.

В 2024 году в Нижегородской области было приведено в нормативное состояние 444 км региональных и межмуниципальных дорог, а также около 150 км местных дорог за счет субсидий бюджетам округов.

Ремонт дорог проводится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Этот проект включает 11 федеральных программ, направленных на улучшение дорожной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, безопасность дорожного движения и развитие общественного транспорта.