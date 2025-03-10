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Общество

Нижегородская область создаст систему защиты от биологических и радиационных угроз

18 марта 2025 12:26  [102] Общество
Нижегородская область создаст систему защиты от биологических и радиационных угроз

В Нижегородской области началась разработка территориальной подсети для мониторинга химических, радиационных и биологических опасностей. Вышло постановление облправительства.

Документ, который определяет порядок работы данной системы, подписал и.о. главы региона Андрей Гнеушев 11 марта 2025 года.

В созданную подсеть будут интегрированы различные учреждения: медицинские, ветеринарные лаборатории и экологические службы региона. Эти организации займутся мониторингом биологических, радиационных и химических угроз, а также проведением разведки потенциально загрязненных территорий. В случае угрозы они обязаны будут оперативно информировать власти.

Руководство работы системы будет осуществлять замгубернатора Петр Банников. Финансирование подсети планируется за счет областного бюджета и средств организаций, принимающих участие в проекте.

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Теги:
Безопасность Правительство Нижегородской области
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