Нижегородская область создаст систему защиты от биологических и радиационных угроз

В Нижегородской области началась разработка территориальной подсети для мониторинга химических, радиационных и биологических опасностей. Вышло постановление облправительства.
Документ, который определяет порядок работы данной системы, подписал и.о. главы региона Андрей Гнеушев 11 марта 2025 года.
В созданную подсеть будут интегрированы различные учреждения: медицинские, ветеринарные лаборатории и экологические службы региона. Эти организации займутся мониторингом биологических, радиационных и химических угроз, а также проведением разведки потенциально загрязненных территорий. В случае угрозы они обязаны будут оперативно информировать власти.
Руководство работы системы будет осуществлять замгубернатора Петр Банников. Финансирование подсети планируется за счет областного бюджета и средств организаций, принимающих участие в проекте.
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