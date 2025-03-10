Сотрудники ГК "ЭН+ Тепло Волга" получили правительственные награды в честь Дня работников ЖКХ

Фото: пресс-служба "Эн+"

11 сотрудников группы компаний «Эн+ Тепло Волга» были отмечены правительственными наградами разного уровня за вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства. Торжественное мероприятие прошло в Доме народного единства в Нижнем Новгороде, где собрались более 100 лучших специалистов сферы ЖКХ со всей области. Награждение состоялось в преддверии Дня работников ЖКХ, который традиционно отмечается в марте.



Среди награжденных – сотрудники, чья работа напрямую влияет на качество жизни тысяч людей. Восемь человек получили Почетные грамоты министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Высшие награды получили еще три специалиста компании.

Игорь Кириллычев, начальник участка очистных сооружений питьевой воды на «Заводских сетях», получил Благодарность губернатора Нижегородской области. За 20 лет работы он внедрил несколько важных проектов, направленных на повышение качества оказываемых потребителям услуг. Так, на «Заводских сетях» он запустил улучшенную систему хлорирования скорых фильтров, что позволило снизить трудозатраты и улучшить качество питьевой воды для потребителей Автозаводского района.

Надежда Заулина, инженер I категории производственно-технического отдела «Теплосетей», была удостоена Почетного диплома губернатора. Ее работа помогает поддерживать эффективность теплосетей, обеспечивая тепло в домах жителей региона.



Сергей Прокофьев, начальник отдела по охране труда и промышленной безопасности «Заводских сетей», получил Благодарность Председателя Законодательного собрания Нижегородской области. Он отвечал за обеспечение непрерывной работы 10 бригад при ремонте участка Автозаводского фекального коллектора, что способствовало досрочному завершению работ и возобновлению водоснабжения и водоотведения жителей Автозаводского и Ленинского районов города Нижнего Новгорода в кратчайший срок.

«Ваша работа нужна каждому жителю нашей области. Ваш труд невозможно переоценить, потому что горячая вода, отопление, холодное водоснабжение, электроэнергия необходимы каждому из нас. От себя лично от нашего комитета от Законодательного собрания хочу сказать спасибо за вашу работу, за то, что отдаете себя ей без остатка. Хочу пожелать вашим коллективам развития и благополучия, а всем сотрудникам – счастья, здоровья и мирного неба над головой», - отметил на церемонии награждения председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов.



Награды сотрудников «Эн+ Тепло Волга» – это не только признание их заслуг, но и подтверждение высоких стандартов работы компании, которая вносит значительный вклад в развитие ЖКХ региона. Их труд ежедневно делает жизнь тысяч людей комфортнее и безопаснее.