Пропавшего в Тюмени нижегородского журналиста нашли живым Общество

Фото: "ЛизаАлерт" в Тюмени

40-летнего спортивного журналиста из Нижнего Новгорода, пропавшего во время командировки в Тюмень, обнаружили живым. Об этом 18 марта сообщили в поисково-спасательном движении "ЛизаАлерт".

"Более двух суток поисков. Круглосуточная проверка всех поступающих свидетельств. Тщательный анализ каждой детали, каждой крупицы информации, чтобы определить возможное местонахождение пропавшего. Александр К. найден, жив", – сообщили добровольцы.

По данным ТАСС, журналист, приехавший в Тюмень на чемпионат России по биатлону, был найден в гостинице в состоянии алкогольного опьянения.