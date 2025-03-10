Пропавшего в Тюмени нижегородского журналиста нашли живым

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40-летнего спортивного журналиста из Нижнего Новгорода, пропавшего во время командировки в Тюмень, обнаружили живым. Об этом 18 марта сообщили в поисково-спасательном движении "ЛизаАлерт".
"Более двух суток поисков. Круглосуточная проверка всех поступающих свидетельств. Тщательный анализ каждой детали, каждой крупицы информации, чтобы определить возможное местонахождение пропавшего. Александр К. найден, жив", – сообщили добровольцы.
По данным ТАСС, журналист, приехавший в Тюмень на чемпионат России по биатлону, был найден в гостинице в состоянии алкогольного опьянения.
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