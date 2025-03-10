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Общество

На ЦИПР-2025 состоится награждение победителей международной ИТ-олимпиады по кибербезопасности для школьников

18 марта 2025 15:31  [65] Общество
На ЦИПР-2025 состоится награждение победителей международной ИТ-олимпиады по кибербезопасности для школьников

Фото: организаторы ЦИПРа

Нижегородская область и Республика Куба открывают регистрацию на международную ИТ-олимпиаду по кибербезопасности для школьников. В олимпиаде смогут принять участие школьники из России и других стран в возрасте от 14 до 18 лет включительно. Регистрация продлится до 10 апреля 2025 года по ссылке.

«Обеспечение кибербезопасности — это задача, которая крайне актуальна для многих стран. Подготовка специалистов в этой сфере, начиная со школьной скамьи, — это инвестиция в защиту цифровой инфраструктуры и устойчивое развитие технологий будущего. Рассчитываем, что международная ИТ-олимпиада, которую мы проводим вместе с нашими кубинскими партнерами, поможет выявить таланты и даст им возможность развиваться в этой критически важной области. Важно сформировать новое поколение экспертов, способных противостоять вызовам цифровой эпохи», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Олимпиада состоит из нескольких этапов. Индивидуальный онлайн-этап будет проходить со 2 по 15 апреля, командное онлайн-соревнование – с 21 по 25 апреля. По итогам отборочных этапов 100 сильнейших участников будут приглашены на очный финал, который пройдет с 30 мая по 3 июня на площадке «Школы 21» в Нижнем Новгороде. Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (12+).

«Международная ИТ-олимпиада — это площадка, где школьники не только соревнуются, но и учатся работать с технологиями будущего. Решая задачи по искусственному интеллекту и кибербезопасности, они получают уникальный опыт, который поможет им стать востребованными специалистами. Особенно вдохновляет, что финальный этап олимпиады пройдет в Нижнем Новгороде, а церемония награждения — на десятой юбилейной конференции «ЦИПР-2025» — одной из крупнейших технологических конференций страны», - подчеркнул директор АНО «Горький Тех» Евгений Федосеев.

Международная олимпиада по кибербезопасности, организована правительством Нижегородской области, АНО «Горький Тех» и АНО «НЕЙМАРК» совместно с организацией «Союз информатиков Кубы». Технологический партнер — международная школа программирования и математики «Алгоритмика».

Напомним, что проведение ИТ-олимпиад и конкурсов отвечает задачам нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

Справка:

Олимпиада пройдет в формате Capture The Flag (CTF), где участники будут решать задачи, связанные с кибербезопасностью, с целью «найти флаг» — специальную строку, подтверждающую успешное выполнение задания. Такой формат позволит развить практические навыки, поможет изучить уязвимости в системах и способы их устранения

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Теги:
Олимпиада ЦИПР школьники
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