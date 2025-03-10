"Я больше не ребенок": Филипп Киркоров сообщил о смерти отца

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Сегодня, 18 марта, не стало отца российского певца Филиппа Киркорова. Бедрос Киркоров ушел из жизни на 93-м году.
По имеющейся информации, у мужчины остановилось сердце.
Артист прокомментировал случившееся в своем телеграм-канале:
"Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда".
Филипп Киркоров призвал поклонников ценить каждое мгновение, проведенное с близкими.
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