"Я больше не ребенок": Филипп Киркоров сообщил о смерти отца Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Филиппа Киркорова

Сегодня, 18 марта, не стало отца российского певца Филиппа Киркорова. Бедрос Киркоров ушел из жизни на 93-м году.

По имеющейся информации, у мужчины остановилось сердце.

Артист прокомментировал случившееся в своем телеграм-канале:

"Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда".

Филипп Киркоров призвал поклонников ценить каждое мгновение, проведенное с близкими.