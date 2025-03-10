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Экономика

Владельцев гаражей на участке детдома "Надежда" просят предъявить документы

18 марта 2025 17:04  [115] Экономика
Владельцев гаражей на участке детдома Надежда просят предъявить документы

Фото: Александр Воложанин

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области проводит работу по освобождению земельного участка от самовольных построек. Речь идет о гаражах, расположенных на территории ГБУ ССОН "Автозаводский дом для детей "Надежда" на проспекте Ильича, 56.

Участок, на котором находятся эти строения, включает несколько кадастровых номеров: 52:18:0040171:347, 52:18:0040171:2, 52:18:0040171:345, 52:18:0040171:5.

Министерство обращается к владельцам гаражей с просьбой предоставить правоустанавливающие документы и документы, подтверждающие законность возведения построек. Для этого необходимо явиться по адресу: Нижний Новгород, улица Полтавская, 30, помещение П2, этаж 1, где прием ведется каждую среду с 9:00 до 17:00. Срок подачи документов — до 1 апреля 2025 года включительно.

В случае отсутствия необходимых документов, министерство оставляет за собой право самостоятельно освободить участок от гаражей.

Ранее сообщалось, что сормовичи массово регистрируют гаражи из-за строительства метро.

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Теги:
Автозаводский район Имущество
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