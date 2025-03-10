Отравление нижегородца лимонадом закончилось проверкой прокуратуры

Прокуратура начала проверку из-за отравления молодого человека лимонадом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В ходе мониторинга СМИ было выявлено сообщение о том, что парень ухудшил самочувствие после употребления лимонада, купленного в городе.
Правоохранители выясняют подробности произошедшего.
Прокуратура проведет надзорные мероприятия, включая оценку соблюдения законодательства в области качества и безопасности пищевой продукции. Если будут выявлены нарушения, будет рассмотрен вопрос о принятии необходимых мер.
Ранее сообщалось, что производители убившего нижегородцев "Мистера сидра" частично признали свою вину.
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