Утвердили сводный план по тушению лесных пожаров в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области утвержден сводный план по тушению лесных пожаров на 2025 год. Документ уже согласован с Федеральным агентством лесного хозяйства, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Министр Роман Воробьев подчеркнул, что борьба с лесными пожарами требует быстрого реагирования. Чем быстрее удастся локализовать пожар, тем меньше будет ущерб. План поможет организовать защиту лесов, эффективно мобилизовать силы и средства, а также снизить риски и последствия пожаров.

Сводный план регулирует взаимодействие арендаторов лесных участков, органов государственной власти и местных властей в зависимости от уровня пожарной опасности. В нем предусмотрены меры по противопожарному обустройству лесов и методики для оперативного обнаружения возгораний.

В 2025 году на тушение пожаров в регионе будет работать 3 498 человек, а также задействовано 1 604 единицы техники. Из них 500 человек и 499 единиц техники будут от лесопожарных формирований, а 2 303 человека и 924 единицы техники – от арендаторов и других организаций. Также создан резерв необходимого снаряжения, техники и материалов.

Следующим шагом подготовки станет проверка Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу. По ее результатам будет определена готовность региона к противопожарному сезону.