Врио директора нижегородского филиала РАНХиГС стала Татьяна Пискунова

Татьяна Пискунова стала врио директора нижегородского филиала РАНХиГС вместо Александра Парамонова.

Ранее Пискунова занимала должность заместителя директора, врио она стала с 13 марта.

Ранее сообщалось о назначении нового директора Перевозского строительного колледжа.

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