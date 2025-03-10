Врио директора нижегородского филиала РАНХиГС стала Татьяна Пискунова

Татьяна Пискунова стала врио директора нижегородского филиала РАНХиГС вместо Александра Парамонова.
Ранее Пискунова занимала должность заместителя директора, врио она стала с 13 марта.
Ранее сообщалось о назначении нового директора Перевозского строительного колледжа.
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