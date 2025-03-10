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Экономика

Инженеры ОМК стали победителями конкурса "Инженер года-2024"

19 марта 2025 09:15  [1] Экономика
Инженеры ОМК стали победителями конкурса Инженер года-2024

Фото: пресс-служба ОМК

Шестеро специалистов выксунского завода Объединенной металлургической компании (ОМК) стали финалистами XXV Всероссийского конкурса "Инженер года". Церемония подведения итогов престижного соревнования, на котором определяются лучшие инженеры страны, состоялась в Москве.

Двое сотрудников завода ОМК в Выксе получили звания лауреатов конкурса за разработку передовых технологий и создание инновационных продуктов. Еще четверо инженеров удостоились звания "Профессиональный инженер России".

Конкурс проводится в двух номинациях: "Инженерное искусство молодых", предназначенной для специалистов до 30 лет, и "Профессиональные инженеры", в которую входят участники с опытом работы от пяти лет. В первом этапе конкурса приняли участие более 70 тысячи человек из 60 регионов страны. В финал вышли около тысячи кандидатов в 50 номинациях, а лауреатами в категории "Профессиональные инженеры" стали 284 человека, среди которых два инженера из Выксы.

Александр Барыков, управляющий директор выксунского завода ОМК, отметил, что признание ведущих российских ученых и профессионалов в области науки и технологий — важное достижение для инженеров завода. Он подчеркнул, что успех связан с многолетней работой по подготовке инженерных кадров, которая активно реализуется в ОМК. Также Барыков отметил, что инженерная школа завода считается одной из лучших в стране. "Мы гордимся тем, что наша инженерная школа стала основой для развития инженерного потенциала региона, в том числе через филиал НИТУ МИСИС, открытый в Выксе при поддержке ОМК", — сказал он. 

Кроме того, компания активно развивает профориентацию среди молодежи, включая практические занятия в учебные программы и открытие инженерных классов в школах. Барыков выразил уверенность, что такие инициативы помогут подготовить новое поколение металлургов и усилят интерес к инженерным профессиям. 

Справка:

Конкурс "Инженер года" проводится с 2000 года. Его организаторы — Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных объединений. Конкурс имеет целью поддержать талантливых инженеров и ученых, которые внесли значительный вклад в развитие науки и технологий в России. Он реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом РФ, и входит в инициативу "Наука побеждать".

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Теги:
Выкса Конкурсы ОМК
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