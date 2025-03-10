Нижегородский малый бизнес может получить льготное лизинговое финансирование Экономика

Фото: Корпорация МСП

Нижегородские предприниматели могут подать заявку на получение льготного лизингового финансирования. Корпорация МСП запустила новые продукты для малого бизнеса.

В 2025 году предприниматели из обрабатывающей и легкой промышленности, а также новых регионов смогут получить не менее 3 млрд рублей по ставкам 6% и 8% на приобретение нового оборудования. Всего до 2030 года малый бизнес получит не менее 18 млрд рублей льготного лизингового финансирования в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подать заявку можно на цифровой платформе МСП.РФ. Оператором программы выступает дочерняя компания Корпорации МСП – МСП Лизинг.

«Льготный лизинг в совокупности с другими инструментами развития позволит к 2030 году обеспечить рост дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВВП. В 2025 году мы сфокусировали наши лизинговые продукты на экономике предложения, а именно – обрабатывающих производствах и легкой промышленности. При этом новые регионы продолжают оставаться в числе приоритетных направлений по развитию сегмента МСП, поэтому для них действуют дополнительные преференции – кроме обрабатывающего сектора, поддержка доступна компаниям в сферах медицины, туризма, спорта, науки и креативных индустрий. В новых продуктах мы сохранили низкие ставки – 6 процентов для российского оборудования и 8 процентов – зарубежного», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он отметил, что новые продукты льготного лизинга для обрабатывающей и легкой промышленности позволят малому бизнесу закупить новое оборудование для расширения или модернизации производств, обновления технической базы, а также наращивания номенклатуры выпускаемой продукции.

«Обрабатывающие компании таким образом смогут активнее включаться в проекты по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета страны, а предприятия легпрома – продолжить свою работу и рост в контексте необходимости сохранения и развития отечественных брендов», - подчеркнул Александр Исаевич.

Предприятиям обрабатывающей промышленности доступно льготное лизинговое финансирование на сумму от 5 до 50 млн рублей, срок лизинга – от 13 до 36 месяцев, авансовый платеж – от 20% стоимости предмета лизинга. Минимальная стоимость предмета лизинга – от 3 млн рублей.

Для предприятий легкой промышленности доступен льготный лизинг на сумму от 3 до 50 млн рублей, срок лизинга также составит от 13 до 36 месяцев, авансовый платеж – от 20% от стоимости предмета лизинга. При этом минимальная стоимость предмета лизинга – от 0,5 млн рублей.

Чтобы льготными лизинговыми продуктами воспользовался именно малый бизнес, а не компания, входящая в крупную структуру, среди дополнительных требований для обрабатывающей и легкой промышленности определены срок фактического ведения деятельности более 24 месяцев и объем дохода предпринимателя и лиц, входящих в одну группу с ним, не более 2 млрд рублей.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях нижегородские предприниматели могут узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.