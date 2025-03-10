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Общество

Почти 15 тысяч врачебных консультаций получили в "Поездах здоровья" жители Нижегородской области с начала года

18 марта 2025 18:10  [100] Общество
Почти 15 тысяч врачебных консультаций получили в Поездах здоровья жители Нижегородской области с начала года

Фото: Кира Мишина

Почти 15 тысяч врачебных консультаций провели в «Поездах здоровья» с начала года. Жители Нижегородской области получили помощь терапевтов, кардиологов, неврологов, офтальмологов, оториноларингологов, хирургов, урологов, гинекологов, онкологов и других специалистов. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

По информации ведомства, к врачам узких специальностей обратились уже 8,8 тысячи пациентов. Для диагностики состояния здоровья было выполнено почти 27 тысяч исследований. Это такие процедуры, как электрокардиография, флюорография и маммография, а также лабораторные исследования биологических материалов и различные УЗИ-исследования.

«Для кого-то визит к специалистам «Поездов здоровья» становится хорошей профилактикой, пациент получает рекомендации по коррекции своего образа жизни, наблюдению за своими состояниями. Вместе с тем, у многих жителей диагностируют заболевания, о которых они ранее не знали. Это позволяет своевременно сделать дообследование и начать необходимое лечение. Важно, что чем раньше был поставлен диагноз, тем больше шансов полностью излечить патологию, не допустить ее хронизации, развития осложнений», – подчеркнули в областном Минздраве.

С начала года у пациентов «Поездов здоровья» впервые выявили около 1,8 тысячи случаев заболеваний. Почти 6,2 тысячи человек были направлены на дообследования, еще около 290 – на госпитализацию.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» для работы «Поездов здоровья» были закуплены специализированные диагностические модули. Работа «Поездов здоровья» соответствует целям и задачам нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

График работы «Поездов здоровья» обновляется ежемесячно. С актуальной информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Нижегородской области.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

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Теги:
Нацпроект Поезда здоровья
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