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Общество

Уникальные эндоскопические операции начали проводить в Нижнем Новгороде

18 марта 2025 18:46  [199] Общество
Уникальные эндоскопические операции начали проводить в Нижнем Новгороде

Фото: ГКБ №40 Нижнего Новгорода

В Городской клинической больнице №40 Нижнего Новгорода освоили передовую методику удаления доброкачественных новообразований желудка и толстого кишечника. Теперь врачи могут проводить диссекцию в подслизистом слое – эндоскопическую операцию, позволяющую удалить опухоли без разрезов и снизить риск их перерождения в онкологические заболевания.  

Ранее такие операции проводили только два медицинских учреждения в регионе – Областной онкологический диспансер и Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России. Теперь у жителей Нижегородской области появилось больше возможностей для своевременного лечения. Важно, что в ГКБ №40 готовы принимать пациентов со всего региона.  

Как пояснил заведующий эндоскопическим отделением больницы Артем Лаганин, число выявленных предраковых патологий желудка и кишечника растет благодаря совершенствованию эндоскопической диагностики и диспансеризации. Если раньше пациентам приходилось долго ждать направления в федеральные медицинские центры, то теперь необходимую помощь они могут получить, не покидая Нижегородскую область.  

Главный врач ГКБ №40 Ольга Мануйленко отметила, что новые операции стали возможны благодаря обучению врачей. Недавно в больнице прошли мастер-классы заведующего отделением оперативной эндоскопии Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова Ивана Недолужко.  

"Наши специалисты не только освоили диссекцию в подслизистом слое, но и улучшили навыки в проведении других эндоскопических операций. В частности, это лигирование вен пищевода, которое при своевременном выполнении помогает предотвратить массивные кровотечения у пациентов с хроническими заболеваниями печени", – рассказала Ольга Мануйленко.  

За прошлый год в эндоскопическом отделении больницы выполнили более 600 малоинвазивных операций. В 2025 году планируется увеличить их число до 700, в том числе за счет внедрения новых технологий.  

В больнице уточнили, что диссекция в подслизистом слое проводится бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний. Записаться на консультацию можно по телефону 8 (831) 217-63-46 по будням с 13:00 до 16:00.

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект
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