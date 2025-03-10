Студенты НИУ погрузились в предпринимательский мир и командную работу на выездных сессиях Общество

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

100 студентов факультета управления и факультета экономики Нижегородского института управления Президентской академии посетили образовательные сессии "Лидеры будущего" и "Акулы бизнеса". Они прошли в спортивном парк-отеля в Семеновском районе в начале марта.

По словам заместителя директора НИУ Светланы Виноградовой, такой необычный формат обучения уже стал традиционным для вуза. Работа над проектами, встречи с экспертами - все это дополняет теоретическую и практическую подготовку студентов, и помогает им улучшить свои профессиональные навыки, развить аналитические способности, научиться создавать проекты.

"Сегодня процесс обучения требует совершенно иной степени вовлечения, а результат, который должен получить каждый студент вуза – особым, современным, адаптированным к нынешним реалиям рынка труда. Для этого мы проводим образовательные сессии, в которых много заданий на умение применять знания на практике, работать в команде, быстро и верно принимать решения", - сказала Светлана Виноградова.

У студентов была возможность пообщаться с управленцами и предпринимателями, выслушать их истории успеха, задать вопросы. Кроме того, они приняли участие в различных мастер-классах, тренингах и интерактивных играх.

Студенты НИУ такой необычный формат обучения понравился. Они отметили, что образовательные сессии послужили толчком к построению их профессиональной карьеры.

По словам студентки факультета экономики НИУ Алины Бондаренко, это незабываемый опыт, который позволил командам полностью погрузиться в мир предпринимательства благодаря идее с собственной валютой.

"Сессия была насыщена актуальными темами, практическими заданиями и мастер-классами, которые помогли участникам развить навыки критического мышления и командной работы. Организация мероприятия была на высоком уровне, а разнообразие форматов позволило каждому участнику найти свою нишу", — поделилась Алина Бондаренко.