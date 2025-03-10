В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 марта 2025 10:55  [25] Потепление до +17 градусов идет в Нижний Новгород
19 марта 2025 10:46  [45] Госэкспертиза одобрила расширение полигона ТБО в Дзержинске
19 марта 2025 10:22  [76] Телемост "Нижний Новгород-Севастополь" прошел в Штабе общественной поддержки
19 марта 2025 10:18  [91] Студенты НИУ погрузились в предпринимательский мир и командную работу на выездных сессиях
19 марта 2025 10:15  [93] Движение ограничат у Дворцов спорта в Нижнем Новгороде во время хоккейных матчей
19 марта 2025 10:02  [175] Промышленность в Нижегородской области остается лидером по количеству вакансий
19 марта 2025 09:39  [120] Озелененные территории общего пользования Нижнего Новгорода выросли на 4,14 га
19 марта 2025 09:23  [123] Одну из центральных улиц Арзамаса отремонтируют в 2025 году
19 марта 2025 09:00  [198] Нижегородцам напомнили о необходимости освоения садовых участков в течение трех лет
19 марта 2025 08:18  [230] Нижегородцы обсудили строительство нового ЖК в Верхних Печерах
Общество

Студенты НИУ погрузились в предпринимательский мир и командную работу на выездных сессиях

19 марта 2025 10:18  [91] Общество
Студенты НИУ погрузились в предпринимательский мир и командную работу на выездных сессиях

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

100 студентов факультета управления и факультета экономики Нижегородского института управления Президентской академии посетили образовательные сессии "Лидеры будущего" и "Акулы бизнеса". Они прошли в спортивном парк-отеля в Семеновском районе в начале марта. 

По словам заместителя директора НИУ Светланы Виноградовой, такой необычный формат обучения уже стал традиционным для вуза. Работа над проектами, встречи с экспертами - все это дополняет теоретическую и практическую подготовку студентов, и помогает им улучшить свои профессиональные навыки, развить аналитические способности, научиться создавать проекты.

"Сегодня процесс обучения требует совершенно иной степени вовлечения, а результат, который должен получить каждый студент вуза – особым, современным, адаптированным к нынешним реалиям рынка труда. Для этого мы проводим образовательные сессии, в которых много заданий на умение применять знания на практике, работать в команде, быстро и верно принимать решения", - сказала Светлана Виноградова.

У студентов была возможность пообщаться с управленцами и предпринимателями, выслушать их истории успеха, задать вопросы. Кроме того, они приняли участие в различных мастер-классах, тренингах и интерактивных играх.

Студенты НИУ такой необычный формат обучения понравился. Они отметили, что образовательные сессии послужили толчком к построению их профессиональной карьеры. 

По словам студентки факультета экономики НИУ Алины Бондаренко, это незабываемый опыт, который позволил командам полностью погрузиться в мир предпринимательства благодаря идее с собственной валютой. 

"Сессия была насыщена актуальными темами, практическими заданиями и мастер-классами, которые помогли участникам развить навыки критического мышления и командной работы. Организация мероприятия была на высоком уровне, а разнообразие форматов позволило каждому участнику найти свою нишу", — поделилась Алина Бондаренко. 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
РАНХиГС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph