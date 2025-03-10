Телемост "Нижний Новгород-Севастополь" прошел в Штабе общественной поддержки Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде в Штабе общественной поддержки «Единой России» прошли мероприятия в честь воссоединения Крыма с Российской Федерацией. В этом году отмечается 11 лет со дня воссоединения полуострова с Россией.

Так, в Штабе состоялся телемост с Севастополем, во время которого молодогвардейцы, «Волонтеры Победы» обсудили важные достижения, произошедшие в Крыму за это время, а также поделились воспоминаниями о 18 марте 2014 года.

«Я помню этот день, когда мы с мамой и папой пошли на митинг. Взрослые со слезами на глазах, флагами и песнями праздновали. Воспоминание радости и счастья. Крым наш», - отметил один из участников телемоста, волонтер Победы Никита Пыхтеев.

Кроме того, для нижегородских школьников прошел мастер-класс по изготовлению открыток и интерактивная викторина, во время которой они проверили свои знания истории Крыма.

А накануне активисты регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» вместе с 500 нижегородцами развернули на Стрелке огромный российский флаг в честь 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.

«Для меня – это не просто участие в празднике, а возможность стать частью напоминания о том, насколько значимо воссоединение Крыма с Россией для всей страны. Этот день символизирует справедливость и выбор народа, и, я думаю, нам удалось передать эти эмоции через нашу праздничную акцию. Сегодня каждый почувствовал гордость за нашу сильную и независимую страну», - сказал молодогвардеец Олег Фролов.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации на основании межгосударственного договора, подписанного 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и республики Крым.