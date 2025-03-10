Буддийскую статую высотой 3 метра установят в центре Нижнего Новгорода Культура и отдых

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Трехметровая буддийская статуя появится в центре Нижнего Новгорода. Как сообщили инициаторы установки монумента, его поставят на улице Максима Горького,3 2 апреля.

Статуя Белой Тары выполнена в соответствии с тысячелетней буддийской традицией и наполнена священными реликвиями. Этот монумент имеет особое значение для буддистов и горожан, поскольку подобные статуи считаются источниками гармонии и благополучия для местности и её жителей.

Белая Тара в буддизме символизирует женскую форму сочувствия всех Будд. Она олицетворяет спасение и защиту всех существ, дарует долгую и счастливую жизнь, а также защищает от болезней. В 1766 году бурятские ламы признали императрицу Екатерину II воплощением Белой Тары за её поддержку буддизма в России.

Монумент был создан отечественным скульптором в строгом соответствии с буддийскими канонами и представляет собой не только культовый объект, но и художественно значимый памятник.