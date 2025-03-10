Старинное надгробие нашли на берегу Оки в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде на берегу реки Оки было найдено старинное надгробие. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Находка была сделана в районе жилого комплекса "Аквамарин", в лесистой части рядом с рвом. Судя по надписи на памятнике, он был установлен в честь Надежды Обуховой, скончавшейся в 1873 году. То есть памятнику более 150 лет.
В настоящее время эта территория предназначена для строительства нового жилого комплекса. Пока остается загадкой, каким образом надгробие оказалось на этом месте. Редакция НИА "Нижний Новгород" выясняет подробности.
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