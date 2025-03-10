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Открыт прием заявок на премию CIPR Digital-2025

19 марта 2025 11:39  [88] Афиша
Открыт прием заявок на премию CIPR Digital-2025

Фото: предоставлено организаторами

В рамках конференции ЦИПР-2025 (12+) пройдёт пятая ежегодная премия CIPR Digital. Премия направлена на популяризацию российских проектов и разработок в области экономики данных. Заявки на участие принимаются до 28 марта 2025 г. включительно. Участие в премии бесплатное.

В 2025 году конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит 10-й раз, за это время она стала главным деловым мероприятием по цифровой экономике и технологиям в России, а также наиболее авторитетной дискуссионной площадкой для диалога представителей бизнеса и власти по вопросам цифровой трансформации общества.

Премия CIPR Digital, направленная на популяризацию проектов в области цифровизации экономики и социальной сферы, пройдет пятый раз. За это время в премии приняли участие более 500 организаций из более, чем 60 субъектов РФ. Победителями премии за это время стали ведущие российские ИТ-компаний, корпорации и ведомства.

В премии CIPR Digital 2025 участвуют компании, ведомства, субъекты РФ и персоны, создающие цифровые продукты и сервисы, а также реализующие проекты в области экономики данных. Для номинирования проекта необходимо зарегистрироваться конференцию ЦИПР и подать заявку на сайте ЦИПР. Подача заявок на участие в премии в этом году осуществляется на безвозмездной основе.

Определение победителя будет происходить в несколько этапов. 21 апреля лонг-лист будет опубликован на сайте Премии, где участники ЦИПР смогут проголосовать за представленные проекты в 14 номинациях. 12 мая будет сформирован шорт-лист.

С 12 по 23 мая члены жюри Премии выберут победителя из шорт-листа в каждой из номинаций. Жюри состоит из государственных деятелей, курирующих развитие цифровых технологий и экономики данных, а также из представителей профильных ассоциаций.

Церемония награждения победителей состоится 3 июня в Нижнем Новгороде в рамках конференции ЦИПР.

В 2025 году в CIPR Digital представлено 14 номинаций:

  1. «Здоровье нации» – за лучший проект в сфере цифровизации здравоохранения.

  2. «Промышленный масштаб» – за лучший проект в сфере цифровизации промышленности.

  3. «Цифровое преОбразование» – за лучший проект в сфере цифровизации образования.

  4. «Умный транспорт» – за лучший проект в сфере цифровизации транспортного сектора.

  5. «Цифровая энергия» – за лучший проект в сфере цифровизации энергетики.

  6. «Городские решения» – за лучшие решения в сфере развития городских цифровых проектов.

  7. «Зелёная цифра» – за лучшие проекты в области цифровизации устойчивого развития.

  8. «Лучший финтех-проект» – за лучший проект в сфере финтех.

  9. «Лучшая цифровая платформа» – за лучший цифровой сервис для бизнеса.

  10. «Лидер цифровой трансформации» – личные премии для руководителей в области цифровой трансформации (CDO, по совокупности достижений в течение года).

  11. «Лучшее применение ИИ» – за лучший проект в области применения искусственного интеллекта.

  12. «Легенды инфобеза» – за лучший проект в области информационной безопасности.

  13. «Космические технологии» – за наиболее выдающийся вклад в развитие космической промышленности. Партнёром номинации выступает Техпросвет ВКонтакте.

  14. «Технологическое лидерство» – за наиболее весомый вклад в способствование достижению Россией национальной цели технологической независимости в ключевых областях. Партнёром номинации выступает АНО «Цифровая экономика».

Также в этом году будут присуждаться специальные награды для постоянных участников ЦИПР, создающих и продвигающих российские ИТ-решения в течение 10 лет.

Премия CIPR Digital-2025 проходит при поддержке Минцифры России и АНО «Цифровая экономика».

Премия CIPR Digital — пятая ежегодная деловая премия в области цифровых технологий, направленная на популяризацию российских проектов и разработок в области экономики данных. Премия традиционно проходит в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

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Теги:
IT ЦИПР цифровизация
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