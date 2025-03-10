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Как избежать пародонтоза: советы врача-пародонтолога

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Как избежать пародонтоза: советы врача-пародонтолога

Фото: Александр Воложанин

С 17 по 23 марта в России проходит Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта. Многие люди обращаются к стоматологу только тогда, когда возникает боль или дискомфорт. Однако профилактические осмотры помогают выявить заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Одной из самых коварных болезней является пародонтоз — он развивается незаметно, и его трудно обнаружить без помощи специалиста. О том, как предотвратить это заболевание, рассказала врач-пародонтолог Евгения Краснова.  

— Евгения, что представляет собой пародонтоз и чем он опасен?  

— Пародонтоз — это заболевание, при котором происходит разрушение тканей, удерживающих зуб, но без явных признаков воспаления или подвижности зубов. Постепенно оголяются шейки и корни зубов, а костная ткань атрофируется. Среди возможных причин — нарушения кровоснабжения десен, эндокринные и сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз.  

— Как можно распознать пародонтоз на ранней стадии?  

— На начальных этапах заболевание практически не проявляется. Его может заметить только врач при осмотре — например, по изменению формы межзубных сосочков. Десны при этом не кровоточат, а патологические карманы отсутствуют.  

По мере прогрессирования болезни десны начинают убывать, оголяя корни зубов и увеличивая межзубные промежутки. Воспаления нет, но повышается чувствительность к горячему, холодному и кислому. На рентгене видно снижение высоты кости.  

— Почему курильщики чаще страдают от пародонтоза?  

— Никотин и смолы оседают на зубах и слизистых оболочках, ухудшая питание тканей пародонта. Это провоцирует развитие дистрофических процессов. Кроме того, токсины, скапливающиеся на зубном налете, проникают глубоко в ткани, что также способствует разрушению пародонта.  

— Можно ли предупредить развитие пародонтоза?  

— Полностью исключить риск нельзя, так как точные причины болезни до конца не изучены. Но регулярные визиты к стоматологу, профессиональная чистка зубов и устранение факторов риска могут существенно замедлить развитие заболевания. Важны отказ от курения, правильный подбор зубной щетки (мягкой или средней жесткости), сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов и минералов. Людям с предрасположенностью к пародонтозу стоит посещать пародонтолога раз в полгода.  

— В каком возрасте детям нужно начинать чистить зубы?  

— С момента прорезывания первого зуба его уже необходимо очищать. Для этого используют силиконовую насадку, которую надевают на палец. С полутора лет ребенку можно давать мягкую щетку и специальную детскую зубную пасту. Менять зубную щетку следует каждые полтора месяца или по мере износа щетины.  

— Как выбрать подходящую зубную пасту?  

— Лучше всего подобрать пасту вместе со стоматологом или гигиенистом. Специалист оценит состояние эмали и десен и порекомендует средство с оптимальным составом.

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Теги:
Врачи Здоровье Стоматология
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