Роструд проверяет сообщения о массовых увольнениях на молокозаводе в Павлове Общество

Гострудинспекция в Нижегородской области проводит проверку после появления в СМИ информации о массовых увольнениях на Павловском молочном заводе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По данным из новостного видеоролика, с 14 по 17 февраля предприятие покинули около 33 сотрудников. Причины их увольнения не уточняются.

На данный момент официальных жалоб от работников завода в инспекцию не поступало. Однако специалисты продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

"Если факты подтвердятся, будут приняты соответствующие меры", — заявил глава Гострудинспекции Илья Мошес.