Роструд проверяет сообщения о массовых увольнениях на молокозаводе в Павлове

Гострудинспекция в Нижегородской области проводит проверку после появления в СМИ информации о массовых увольнениях на Павловском молочном заводе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
По данным из новостного видеоролика, с 14 по 17 февраля предприятие покинули около 33 сотрудников. Причины их увольнения не уточняются.
На данный момент официальных жалоб от работников завода в инспекцию не поступало. Однако специалисты продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
"Если факты подтвердятся, будут приняты соответствующие меры", — заявил глава Гострудинспекции Илья Мошес.
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