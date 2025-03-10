Что известно о состоянии отравившегося лимонадом нижегородца

22-летний житель Нижнего Новгорода, который попал в больницу после употребления купленного в магазине лимонада, продолжает лечение.
Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в облминздраве, молодой человек приобрёл газированный напиток в торговой точке рядом с Московским вокзалом. Вскоре после этого он почувствовал себя плохо и был госпитализирован.
Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, он получает необходимую медицинскую помощь и готовится к выписке. Обстоятельства произошедшего выясняют прокуратура и СК.
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