Что известно о состоянии отравившегося лимонадом нижегородца Общество

22-летний житель Нижнего Новгорода, который попал в больницу после употребления купленного в магазине лимонада, продолжает лечение.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в облминздраве, молодой человек приобрёл газированный напиток в торговой точке рядом с Московским вокзалом. Вскоре после этого он почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, он получает необходимую медицинскую помощь и готовится к выписке. Обстоятельства произошедшего выясняют прокуратура и СК.