Самолет Челябинск–Москва экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за пассажира

Рейс Челябинск–Москва 19 марта совершил вынужденную посадку в аэропорту "Чкалов" в Нижнем Новгороде. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.
По информации аэропорта, решение о посадке принял командир воздушного судна. После приземления пассажира передали бригаде скорой помощи, вызванной сотрудниками аэропорта.
После дозаправки самолет продолжил полет по запланированному маршруту.
Ранее сообщалось, что ночью 19 марта в нижегородском аэропорту вводились ограничения на прием и отправление рейсов.
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