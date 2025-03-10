Самолет Челябинск–Москва экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за пассажира Общество

Рейс Челябинск–Москва 19 марта совершил вынужденную посадку в аэропорту "Чкалов" в Нижнем Новгороде. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

По информации аэропорта, решение о посадке принял командир воздушного судна. После приземления пассажира передали бригаде скорой помощи, вызванной сотрудниками аэропорта.

После дозаправки самолет продолжил полет по запланированному маршруту.

Ранее сообщалось, что ночью 19 марта в нижегородском аэропорту вводились ограничения на прием и отправление рейсов.