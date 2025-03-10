Пассажирка челябинского самолета скончалась в Нижнем Новгороде, сообщает телеграм-канал "Бокал прессека" со ссылкой на медиков.
Напомним, что рейс Челябинск — Москва пришлось прервать из-за пассажирки, которой внезапно стало плохо. Самолет экстренно сел в приволжской столице.
Женщину на скорой доставили в горбольницу №13 на Автозаводе. Реаниматологи боролись за жизнь пациентки, но спасти ее не удалось.
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